Путин и Эрдоган по телефону обсудили развитие событий на Ближнем Востоке

Фото: www.kremlin.ru

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого обсудили международную обстановку и ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы главы государств подчеркнули удовлетворение конструктивным характером российско-турецких отношений и готовность к дальнейшему тесному взаимодействию. Также они подтвердили договоренность о проведении отдельной встречи во время саммита БРИКС в Казани.

Более того, Эрдоган поздравил Путина с днем рождения.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что в Москве рассчитывают на контакты Путина и Эрдогана на грядущем саммите БРИКС в Казани, где, возможно, рассмотрят вопрос о вступлении Турции в объединение.

По словам Пескова, визит Путина в Турцию готовится давно, его ожидают и Москва, и Анкара. При этом точные даты пока не утверждены.

