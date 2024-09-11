Песков заявил, что подготовка визита Путина в Турцию ведется давно

Фото: kremlin.ru

Визит Владимира Путина в Турцию готовится давно, его ожидают и Москва, и Анкара. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что визит состоится после того, как будет завершена его подготовка. Подготовка ведется давно. Это визит, который ожидают в обеих столицах", – рассказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли еще вопросы по подготовке поездки президента в Турцию и стоит ли ожидать ее до конца года.

Ранее пресс-секретарь заявил , что на данный момент точной даты визита нет.

Кроме того, Песков подчеркнул, что в Кремле рассчитывают на контакты Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана на грядущем саммите БРИКС в Казани, где, возможно, рассмотрят вопрос о вступлении Турции в объединение.