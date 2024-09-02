Bloomberg: Турция подала заявку на вступление в БРИКС

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Власти Турции направили заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Данный вопрос могут рассмотреть на грядущем саммите БРИКС с 22 по 24 октября в Казани. По информации агентства, направив заявку на вступление в объединение, Турция хочет усилить свое влияние в международном пространстве и нарастить связи с развивающимися странами.

В конце июля Малайзия направила России заявку на вступление в БРИКС. Премьер-министр страны Анвар Ибрагим сообщил, что намерение страны вступить в объединение стало главной темой его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая прошла 27 июля.

При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что говорить о "второй волне" расширения БРИКС пока рано. По его словам, все страны объединения согласны с тем, что интерес к БРИКС со стороны многих государств можно только приветствовать и стимулировать.

