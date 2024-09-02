Песков заявил об отсутствии точной даты визита Путина в Турцию

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Точные даты визита Владимира Путина в Турцию пока не утверждены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также прокомментировал информацию о направлении властями Турции заявки на вступление в БРИКС, заявив, что турецкая сторона на самом деле заинтересована вступлением в объединение и говорила уже об этом давно.

2 сентября СМИ стало известно, что власти Турции направили заявку на вступление в БРИКС. Данный вопрос могут рассмотреть на грядущем саммите объединения с 22 по 24 октября в Казани. Таким образом Турция хочет усилить свое влияние в международном пространстве и нарастить связи с развивающимися странами.

Ранее Песков заявлял, что Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган еще не определили сроки визита российского президента в Турцию. Дата будет согласована по дипломатическим каналам.

