Президент Боливии примет участие в саммите БРИКС в Казани

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Президент Боливии Луис Арсе принял приглашение посетить саммит БРИКС в Казани и подтвердил свое участие. Об этом заявила глава боливийского МИД Селинда Соса.

"Да, это так... Присутствие нашего президента на встрече лидеров подтверждено", – приводит ее слова РИА Новости.

Саммит объединения будет проведен в Казани с 22 по 24 октября. Боливия не является его членом, но ранее направила запрос о вступлении в БРИКС.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявлял, что говорить о "второй волне" расширения БРИКС пока рано. По его словам, все страны объединения согласны с тем, что интерес к БРИКС со стороны многих государств можно только приветствовать и стимулировать.

