Путин высказался о дружбе с Лукашенко

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Владимир Путин заявил, что регулярно общается с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом российский лидер заявил в Кремле в ходе торжественной церемонии вручения коллеге ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

"Искренне дорожу нашими добрыми личными отношениями, которые сложились у нас с вами за эти многие годы совместной работы", – сказал российский лидер.

Путин добавил, что Москва и Минск постоянно поддерживают диалог. При этом регулярно проводятся как встречи самих президентов, так и телефонные звонки.

Президент России 9 октября вручил своему белорусскому коллеге высшую государственную награду России, орден святого Андрея, за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между двумя странами.

Отмечалось, что Лукашенко также наградили за укрепление дружественных связей между россиянами и белорусами и личный вклад в деятельность Союзного государства. До этого белорусский лидер подарил Путину на день рождения "произведение белорусских умельцев".