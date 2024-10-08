08 октября, 16:06Политика
Лукашенко подарил Путину произведение белорусских мастеров на день рождения
Фото: depositphotos/palinchak
Белорусский лидер Александр Лукашенко подарил своему коллеге из России Владимиру Путину на день рождения "произведение белорусских умельцев". Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-секретаря президента Белоруссии Наталью Эйсмонт.
Она уточнила, что произведение было создано вручную. В нем, по ее словам, можно заметить исконно белорусские техники.
Путин, которому 7 октября исполнилось 72 года, встретил день рождения на рабочем посту. В Кремле отметили, что президент не может позволить себе даже одного дня полноценного отдыха.
В этот день президент РФ встретился с лидерами СНГ, которые прибыли в Москву для участия в заседании совета глав Содружества.
Все лидеры стран СНГ, которые были на неформальной встрече в резиденции Путина в Ново-Огареве, поздравили президента России с днем рождения.
В Генуе появились листовки с поздравлением Путина с днем рождения