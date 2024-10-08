Лукашенко подарил Путину произведение белорусских мастеров на день рождения

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Белорусский лидер Александр Лукашенко подарил своему коллеге из России Владимиру Путину на день рождения "произведение белорусских умельцев". Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-секретаря президента Белоруссии Наталью Эйсмонт.

Она уточнила, что произведение было создано вручную. В нем, по ее словам, можно заметить исконно белорусские техники.

Путин, которому 7 октября исполнилось 72 года, встретил день рождения на рабочем посту. В Кремле отметили, что президент не может позволить себе даже одного дня полноценного отдыха.

В этот день президент РФ встретился с лидерами СНГ, которые прибыли в Москву для участия в заседании совета глав Содружества.

Все лидеры стран СНГ, которые были на неформальной встрече в резиденции Путина в Ново-Огареве, поздравили президента России с днем рождения.

