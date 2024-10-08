Песков сообщил, что все лидеры стран СНГ поздравили Путина с днем рождения

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Все лидеры стран СНГ, которые были на неформальной встрече в резиденции Владимира Путина в Ново-Огареве, поздравили президента России с днем рождения. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом, как уточнил пресс-секретарь главы государства, только они знают детали прошедшей встречи, так как мероприятие было "частное" и включало в себя неформальное общение.

"Хотя, как показывает практика, в ходе таких общений всегда обсуждаются и субстантивные вопросы", – добавил Песков.

Вечером 7 октября лидеры стран СНГ провели неформальную встречу. Отмечалось, что разговор был спокойный, откровенный и дружеский.

Путину исполнилось 72 года. С днем рождения его в том числе поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко, который отметил, что глубокое понимание Путиным исторической миссии России, его личная ответственность за судьбу народа и Отчизны стали надежным залогом для укрепления государственности и авторитета страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, прислал "прекрасный турецкий подарок". По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, он стоил "чуть больше" трех тысяч рублей, которые разрешены для государственных служащих.

