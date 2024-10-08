Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с днем рождения 7 октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава КНДР назвал российского президента "самым дорогим другом" и добавил, что его дружба с Путиным будет вность вклад в укреплений отношений между Москвой и Пхеньяном.

Ким Чен Ын также заверил президента РФ во всесторонней и бескорыстной поддержке КНДР, солидарности российской армии и народа.

Владимир Путин, которому 7 октября исполнилось 72 года, встретил день рождения на рабочем посту. В Кремле подчеркнули, что президент не может позволить себе даже одного дня полноценного отдыха.

В частности, в свой день рождения Путин встретился с лидерами СНГ, которые прибыли в Москву для участия в заседании совета глав Содружества.