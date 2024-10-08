Лукашенко заявил, что Белоруссия поддерживает контакты с Украиной

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Белоруссия поддерживает некоторые контакты с Украиной, что позволяет России проводить обмены военнопленными. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Пусть они минимальны, но по тем каналам, которые помогают нам, россиянам обменивать военнопленных, контакты поддерживать на гуманитарном уровне. Это нормальные контакты", – приводятся его слова в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Как подчеркнул Лукашенко, Украине не стоит влезать в Белоруссию. Он также назвал подобные призывы людей, которые не принимают решения, "вяканьем".

"Никто <...>, даже на уровне президента Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Белоруссию", – сказал он.

Лукашенко добавил, что это может привести к краху киевского режима.

Ранее депутат Верховной рады Украины Олег Дунда призвал Киев распространить военные действия на территорию Белоруссии. Он считает, что если украинские войска небольшими подразделениями зайдут в Белоруссию, то белорусская армия сложит оружие.

В свою очередь, Лукашенко прокомментировал такие призывы, подчеркнув, что в стране их ждут. По его словам, власти Белоруссии остаются "абсолютно спокойны" по этому поводу.

