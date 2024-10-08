Лукашенко заявил, что в Белоруссии ждут тех, кто призывает идти на республику

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о призывах ряда украинских политиков идти на республику, подчеркнув, что в стране их ждут. Видеозапись с этими словами белорусского лидера была опубликована в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Глава государства также отметил, что с такими призывами чаще всего выступают люди, от которых не зависят абсолютно никакие решения, назвав подобные заявления "обычным вяканьем".

"Никто из серьезных людей, даже на уровне президента (Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь. Это серьезная головная боль, которая приведет к краху вообще в военном отношении киевские власти. Это просто вякание тех людей, которые ни за что не отвечают, они могут говорить что угодно", – подчеркнул Лукашенко.

По его словам, власти Белоруссии остаются "абсолютно спокойны" по этому поводу.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина распространяет фейк о планах Минска якобы захватить Чернобыльскую АЭС. В рамках встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси он признался, что не понимает, зачем Киев это делает. Президент республики назвал подобные заявления глупостью и заверил, что таких намерений нет ни у Белоруссии, ни у России.

