08 октября, 15:10Политика
Лукашенко наколол дрова в Москве перед саммитом СНГ
Фото: телеграм-канал "Пул Первого"
Белорусский лидер Александр Лукашенко наколол дрова в Москве перед тем, как поучаствовать в саммите СНГ. Об этом сообщает близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал "Пул первого".
Лукашенко находится в России с рабочим визитом. Прилетев в Москву, он удивился приветствию российского дипломата, который обратился к нему словами "Ваше превосходительство".
Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоится 9 октября. После переговоров в Андреевском зале Кремля пройдет торжественная церемония вручения ордена Андрея Первозванного белорусскому лидеру.
Путин заявил, что сотрудничество РФ и Белоруссии идет опережающими темпами