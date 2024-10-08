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08 октября, 15:10

Политика

Лукашенко наколол дрова в Москве перед саммитом СНГ

Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Белорусский лидер Александр Лукашенко наколол дрова в Москве перед тем, как поучаствовать в саммите СНГ. Об этом сообщает близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал "Пул первого".

Лукашенко находится в России с рабочим визитом. Прилетев в Москву, он удивился приветствию российского дипломата, который обратился к нему словами "Ваше превосходительство".

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоится 9 октября. После переговоров в Андреевском зале Кремля пройдет торжественная церемония вручения ордена Андрея Первозванного белорусскому лидеру.

Путин заявил, что сотрудничество РФ и Белоруссии идет опережающими темпами

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