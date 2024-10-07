Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 19:52

Политика

Лукашенко удивился приветствию российского дипломата в Москве

Фото: 123RF/palinchak

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прибывший с рабочим визитом в Москву для участия в саммите СНГ, удивился приветствию российского дипломата, который обратился к нему словами "Ваше превосходительство". Видеозапись встречи российской делегации с Лукашенко в столичном аэропорту размещена в телеграм-канале "Пул первого".

"Какое превосходительство? Где ты это видел?" – отшутился белорусский лидер.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин вручит Лукашенко орден Андрея Первозванного. Встреча двух президентов состоится 9 октября. После переговоров в Андреевском зале Кремля пройдет торжественная церемония вручения госнаграды РФ.

В свою очередь, глава Белоруссии поздравил российского лидера 7 октября с днем рождения. Он выразил уверенность, что сообща странам удастся открыть новые горизонты и наметить перспективные направления сотрудничества.

Путин заявил, что сотрудничество РФ и Белоруссии идет опережающими темпами

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика