Лукашенко удивился приветствию российского дипломата в Москве

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прибывший с рабочим визитом в Москву для участия в саммите СНГ, удивился приветствию российского дипломата, который обратился к нему словами "Ваше превосходительство". Видеозапись встречи российской делегации с Лукашенко в столичном аэропорту размещена в телеграм-канале "Пул первого".

"Какое превосходительство? Где ты это видел?" – отшутился белорусский лидер.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин вручит Лукашенко орден Андрея Первозванного. Встреча двух президентов состоится 9 октября. После переговоров в Андреевском зале Кремля пройдет торжественная церемония вручения госнаграды РФ.

В свою очередь, глава Белоруссии поздравил российского лидера 7 октября с днем рождения. Он выразил уверенность, что сообща странам удастся открыть новые горизонты и наметить перспективные направления сотрудничества.