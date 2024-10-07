Путин встретится с Лукашенко и вручит ему орден Андрея Первозванного

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Владимир Путин вручит президенту Белоруссии Александру Лукашенко орден Андрея Первозванного в Москве. Об этом рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом, глава Белоруссии примет участие в саммите стран – участниц СНГ.

Как отметил помощник президента, встреча двух лидеров состоится 9 октября. После беседы и переговоров в Андреевском зале Кремля состоится торжественная церемония вручения государственной награды РФ.

Путин подписал указ о награждении Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного в августе 2024 года. Глава государства обратил внимание на личный вклад белорусского коллеги в развитие связей между странами, в построение института Союзного государства и продвижение взаимовыгодных процессов на евразийском пространстве.

Ранее Лукашенко заявил о беспрецедентно высоком уровне взаимодействия и доверия между Москвой и Минском. Он отметил, что так можно сказать о всех сферах сотрудничества двух государств.