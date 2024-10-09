Путин наградил Лукашенко орденом Андрея Первозванного

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Владимир Путин вручил Александру Лукашенко высшую государственную награду России – орден Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает "Интерфакс".

Церемония награждения белорусского лидера состоялась в Андреевском зале Кремля. Лукашенко удостоился этого ордена за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между двумя странами, укрепление дружественных связей между россиянами и белорусами, а также большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства.

Лукашенко поблагодарил Путина, заявив, что считает награду признанием заслуг всего белорусского народа. Перед церемонией президенты двух стран провели двусторонние переговоры.

Путин подписал указ о награждении Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного в августе 2024 года.

Ранее Лукашенко заявил о беспрецедентно высоком уровне взаимодействия и доверия между Москвой и Минском. Он отметил, что так можно сказать о всех сферах сотрудничества двух государств.