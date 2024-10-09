Лукашенко заявил, что между Белоруссией и Россией есть 2–3 вопроса

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Между Белоруссией и Россией есть 2–3 вопроса, решив которые страны продолжат дальше двигаться в развитии союзных отношений. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным в Кремле.

Он выразил надежду, что они обсудят их и закроют на этом заседании. Президент Белоруссии также согласился с лидером России, что сегодня мир меняется бешеными темпами, появляются как новые угрозы, так и новые возможности.

"Естественно, появляются вопросы, которые надо решать", – цитирует Лукашенко ТАСС.

Также он уточнил, что половина разговоров лидеров двух государств на встречах обычно касается вопросов внутренних дел, благосостояния белорусов и россиян, а также безопасности.

Во время одной из ранее прошедших встреч между двумя лидерами Лукашенко заявил о беспрецедентно высоком уровне взаимодействия и доверия между Москвой и Минском. Он отметил, что так можно сказать о всех сферах сотрудничества двух государств.

Кроме того, президент республики подчеркнул, что Москва и Минск полностью совпадают во взглядах на международную политику.

