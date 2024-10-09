09 октября, 15:52Политика
Лукашенко заявил, что между Белоруссией и Россией есть 2–3 вопроса
Фото: kremlin.ru
Между Белоруссией и Россией есть 2–3 вопроса, решив которые страны продолжат дальше двигаться в развитии союзных отношений. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным в Кремле.
Он выразил надежду, что они обсудят их и закроют на этом заседании. Президент Белоруссии также согласился с лидером России, что сегодня мир меняется бешеными темпами, появляются как новые угрозы, так и новые возможности.
"Естественно, появляются вопросы, которые надо решать", – цитирует Лукашенко ТАСС.
Также он уточнил, что половина разговоров лидеров двух государств на встречах обычно касается вопросов внутренних дел, благосостояния белорусов и россиян, а также безопасности.
Во время одной из ранее прошедших встреч между двумя лидерами Лукашенко заявил о беспрецедентно высоком уровне взаимодействия и доверия между Москвой и Минском. Он отметил, что так можно сказать о всех сферах сотрудничества двух государств.
Кроме того, президент республики подчеркнул, что Москва и Минск полностью совпадают во взглядах на международную политику.
Путин заявил, что при необходимости обратится к Белоруссии для консультаций по Украине