Вучич объяснил отказ от участия в саммите БРИКС встречами с лидерами Евросоюза

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Президент Сербии Александр Вучич не сможет принять участие в саммите БРИКС в Казани 22–24 октября из-за того, что ранее договорился о визите с польским премьером Дональдом Туском, премьером Греции Кириакосом Мицотакисом и председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

"Я был очень честен с президентом (Владимиром. – Прим. ред.) Путиным и сказал ему, что это было запланировано заранее, но я не скрывал и сказал ему: "Уважаемый господин президент, даже если бы не было этих визитов, мне было бы чрезвычайно трудно приехать из-за различных обстоятельств, которые вам хорошо известны", – приводит ТАСС слова Вучича из эфира радио и телевидения Сербии.

Вучич добавил, что Сербия является единственной европейской страной, не присоединившейся ни к одной из деклараций против РФ. По словам сербского лидера, Владимир Путин это высоко ценит.

Президент Сербии добавил, что в любом случае отправит делегацию на предстоящий саммит. Страну будут представлять на мероприятии четверо сербских министров.

Ранее стало известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент Кубы Мигель Диас-Канель также не смогут посетить саммит БРИКС. Глава Бразилии не приедет на саммит по медицинским показаниям, а глава Кубы будет отсутствовать из-за вопросов с энергосбережением в стране.

Саммит БРИКС пройдет в Казани 22–24 октября. Путин отмечал, что уже 30 стран готовы присоединиться к БРИКС либо в той или иной степени сотрудничать с организацией.