Великобритания ввела санкции против российского грузового судна Port Olya-3

Фото: 123RF/billperry

Великобритания ввела санкции в отношении российского грузового судна Port Olya-3, иранского авиаперевозчика Iran Air и транспортной компании IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines). Об этом стало известно из обновленного санкционного списка, размещенного на сайте правительства Британии.

Лондон объяснил введение ограничений тем, что эти компании "принадлежат Ирану или контролируются его правительством и вовлечены во враждебную деятельность путем поддержки иранского оборонного сектора". В Соединенном Королевстве утверждают, что судно Port Olya-3 якобы перевозило военные грузы из третьей страны в Россию.

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении трех судоходных компаний из России за якобы транспортировку иранского оружия и боеприпасов. Ограничения коснулись компаний "МГ-Флот", "ВТС-Брокер" и "А.Рапакс". По данным совета ЕС, суда якобы перевозят оружие и боеприпасы через Каспийское море для снабжения ВС РФ, сражающихся на Украине.