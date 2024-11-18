Евросоюз ввел санкции против трех судоходных компаний РФ из-за "иранского оружия"

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Евросоюз ввел санкции против трех российских судоходных компаний за якобы имевшую место транспортировку иранского оружия и боеприпасов. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

По данным совета, в список включены компании "МГ-Флот", "ВТС-Брокер" и "А.Рапакс".

"Суда участвуют в транспортировке оружия и боеприпасов иранского производства, включая компоненты БПЛА, через Каспийское море для снабжения российских войск, сражающихся на Украине", – сообщили в ЕС.

Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывал ЕС пересмотреть санкции против России. Он напоминал, что лидеры Евросоюза приняли документ о конкурентоспособности Европы, нацеленный на снижение цен на нефть, газ и электроэнергию. Однако из-за санкций предприятия стран вынуждены закупать газ и электричество по ценам в несколько раз большим, чем их конкуренты в США и КНР.