Консульство РФ в польской Познани прекратит работу 28 ноября

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Консульство России в польской Познани прекратит свою работу в четверг, 28 ноября, заявил посол РФ в республике Сергей Андреев.

Сначала дипломаты выедут в Варшаву, а 29 ноября – в Калининград, уточнил он в беседе с РИА Новости.

О закрытии российского Генконсульства глава польского МИД Радослав Сикорский заявил в конце октября. В связи с этим он подчеркнул, что пребывание сотрудников российского ведомства на территории государства будет признано нежелательным. Срок на закрытие был установлен до полуночи 30 ноября.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала польскую сторону готовиться к ответу. По ее словам, Москва в очередной раз стала свидетелем проявления со стороны Варшавы русофобии, помноженной на "болезненную шпиономанию".

В свою очередь, Сикорский пригрозил закрыть и оставшиеся в стране российские консульские представительства. По информации журналистов, такие меры могут быть приняты, если РФ якобы "продолжит организовывать акты саботажа в Европе".