Власти Польши дали срок на закрытие генконсульства РФ в Познани до 30 ноября

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Власти Польши дали срок на закрытие генерального консульства России в Познани до полуночи 30 ноября, заявил в беседе с РИА Новости российский посол в стране Сергей Андреев.

Посол указал, что российские дипломаты получили соответствующую ноту от МИД Польши.

Глава польского министерства иностранных дел Радослав Сикорский объявил ранее, что отозвал согласие на работу российского консульства в Познани. В дальнейшем сотрудники ведомства будут признаны на территории страны нежелательными лицами.

По словам министра, такое решение было принято в связи с задержанием диверсанта, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. При этом никаких доказательств данного обвинения дипломат не привел.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала данное решение очередным враждебным шагом польских властей и пообещала болезненный ответ.

24 октября пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский сообщил, что 10 сотрудников Генконсульства России в Познани, в том числе 3 дипломата, должны покинуть Польшу в связи с решением властей страны закрыть это представительство.

