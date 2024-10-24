Десять сотрудников Генконсульства РФ в Познани должны будут покинуть Польшу

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Десять сотрудников Генконсульства России в Познани, в том числе три дипломата, должны покинуть Польшу в связи с решением властей страны закрыть данное представительство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский.

О закрытии Генконсульства заявил глава польского МИД Радослав Сикорский 22 октября. Тогда он подчеркнул, что пребывание сотрудников российского ведомства на территории республики будет признано нежелательным.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала данное решение очередным враждебным шагом польских властей и пообещала болезненный ответ.

В свою очередь, посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что Москва до сих пор не получила официальную ноту о закрытии Генконсульства. Он добавил, что пока неизвестны ни дата закрытия консульства, ни дата, до которой сотрудники должны покинуть Польшу, ни кто из них не объявлен персоной нон-грата.