Посол Андреев: Россия до сих пор не получила ноту о закрытии Генконсульства в Познани

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Москва до сих пор не получила официальную ноту о закрытии Генконсульства в польской Познани, сообщил РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев.

Он добавил, что пока неизвестны ни дата закрытия консульства, ни дата, до которой сотрудники должны покинуть Польшу, ни кто из них объявлен персоной нон-грата.

По словам дипломата, на заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского от 22 октября о закрытии диппредставительства уже ответила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Что же касается реакции на ноту польской стороны по этому вопросу, то в настоящее время не можем эту реакцию представить потому, что мы до сих пор никакой ноты по этому вопросу не получали", – пояснил посол.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что страна закроет Генконсульство России в Познани, а его персонал будет выслан из страны. Он подчеркнул, что пребывание сотрудников российского ведомства на территории республики будет признано нежелательным.

Позже глава МИД Польши добавил, что если бы польская сторона выслала посла, то в таком случае Россия поступила бы так же.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление Сикорского. По ее словам, больше министр иностранных дел Польши ничего и не умеет. Кроме того, она заверила, что российская сторона даст на это болезненный ответ.