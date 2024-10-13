Медведев на угрозы ударить по РФ призвал вспомнить разделы Польши

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал угрозу бывшего главы Генштаба армии Польши Раймунда Анджейчака ударить по Санкт-Петербургу. Он призвал вспомнить о разделе Польши и "не будить зверя".

"Еще один храбрый пшек появился. Бывший НГШ заплеванной Польши по фамилии Анджейчак грозит России нападением "непосредственно на Санкт-Петербург". Он бы, отставной дурак, вспомнил про многочисленные разделы Польши и не будил зверя. А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился?", – указал Медведев в своем телеграм-канале.

Анджейчак заявил, что в случае, если РФ нападет на прибалтийские страны, Запад ответит атакой на Санкт-Петербург. Он пригрозил незамедлительным ответом РФ, если российские войска перейдут границы с Литвой. Экс-глава Генштаба считает, что если Украина проиграет в текущем конфликте, а Белоруссия станет полноценным членом Союзного государства, то Польша и Литва будут окружены российской армией.

Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у РФ нет никаких планов нападать на европейские страны. Любые предположения о таких намерениях глава государства назвал домыслами и "абсолютным бредом".

По мнению Путина, главной угрозой для европейцев является практически тотальная зависимость от США во всех сферах. Президент РФ призвал Европу поддерживать хорошие отношения с Россией.

