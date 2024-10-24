Медведев прокомментировал планы Варшавы выслать посла РФ словами Bóbr kurwa

Фото: kremlin.ru

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал закрытие Польшей генконсульства РФ в Познани польским мемом Bóbr kurwa.

"Эти поляки нарываются на неприятности", – написал политик на своей странице в соцсети X.

Медведев напомнил, что в 1920-х годах для посланников из вражеских стран было "быстрое правосудие", приведя в пример убийство немецкого посла Вильгельма фон Мирбаха в Москве в 1918 году.

О планах Варшавы закрыть генконсульство стало известно 22 октября. Ожидалось, что персонал дипломатического учреждения будет выслан из страны. Однако к 24 октября Москва так и не получила официальную ноту о закрытии учреждения. Неизвестна и дата, до которой сотрудники должны покинуть Познань.

