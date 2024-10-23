Глава МИД Польши Сикорский: страна пока не собирается высылать посла РФ из Варшавы

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Польша пока не собирается высылать посла РФ из Варшавы, сообщил глава МИД республики Радослав Сикорский. В то же время он не исключил такой шаг в случае эскалации напряженности в отношениях двух стран.

"Мы пока не хотим принимать такое решение. Если будет нанесен вред какому-либо гражданину Польши, если Россия пойдет на эскалацию, то я пойду на принятие решения о высылке посла", – цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление Сикорского о возможной высылке российского посла. По ее словам, больше глава МИД Польши ничего и не умеет.

Сикорский заявил, что Польша закроет Генконсульство России в Познани, а его персонал будет выслан из страны. Он подчеркнул, что пребывание сотрудников российского ведомства на территории республики будет признано нежелательным.

Позже глава МИД Польши добавил, что не исключает возможности высылки посла РФ из страны. По его словам, если бы польская сторона выслала посла РФ, то в таком случае Россия поступила бы так же.