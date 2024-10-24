Захарова призвала Польшу готовиться к ответу на высылку российских дипломатов

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала польских дипломатов готовиться к ответу на предписание МИД Польши покинуть страну 10 сотрудникам российского Генконсульства в Познани, сообщает ТАСС.

"Польским дипломатам приготовиться. Пожировали в России, пора и честь знать", – заявила дипломат.

Ранее она отметила, что Москва в очередной раз стала свидетелем проявления со стороны Варшавы русофобии, помноженной на "болезненную шпиономанию".

Пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский 24 октября объявил, что 10 сотрудников Генконсульства России в Познани, в том числе 3 дипломата, должны покинуть Польшу в связи с решением властей страны закрыть это представительство.

Впервые о закрытии Генконсульства 22 октября заявил глава польского МИД Радослав Сикорский. Тогда он подчеркнул, что пребывание сотрудников российского ведомства на территории республики признают нежелательным.

В ответ на это Мария Захарова назвала данное решение очередным враждебным шагом польских властей и пообещала болезненный ответ.

В свою очередь, посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что Москва до сих пор не получила официальную ноту о закрытии Генконсульства.