Захарова прокомментировала угрозу МИД Польши выслать российского посла

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о возможной высылке российского посла.

"Больше глава МИД Польши ничего и не умеет", – отметила дипломат в беседе с РИА Новости.

Сикорский заявил, что Польша закроет Генконсульство России в Познани, а его персонал будет выслан из страны. Он подчеркнул, что пребывание сотрудников российского ведомства на территории республики будет признано нежелательным.

Позже глава МИД Польши добавил, что не исключает возможности высылки посла РФ из страны. По его словам, если бы польская сторона выслала посла РФ, то в таком случае Россия поступила бы так же.