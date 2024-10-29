Русский дом в Варшаве продолжил работу после закрытия Польшей консульства РФ

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Русский дом в Варшаве продолжает работать на фоне закрытия в Польше российского консульства в Познани, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков в беседе с РИА Новости.

"Он худо-бедно работает. Там идут и курсы русского языка", – отметил он.

Однако Примаков указал на давление польскими властями на учреждение, из-за чего оно не может работать в полную силу. Глава федерального агентства также напомнил, что Русский дом в Варшаве является прежде всего культурным и научным центром, который не занимается политикой.

"Он ведет образовательные программы и опирается на межправительственное соглашение", – подчеркнул Примаков, выразив надежду, что власти Польши также будут соблюдать соответствующие соглашения.

Впервые о закрытии Генконсульства 22 октября заявил глава польского МИД Радослав Сикорский. Тогда он подчеркнул, что пребывание сотрудников российского ведомства на территории республики признают нежелательным.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала данное решение очередным враждебным шагом польских властей и пообещала болезненный ответ.

Власти Польши дали срок на закрытие генерального консульства России в Познани до полуночи 30 ноября.