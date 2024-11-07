Глава МО Польши Косиняк-Камыш отказался сбивать ракеты над Украиной

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Польские военнослужащие не должны сбивать ракеты над территорией Украины, заявил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RadioZet.

Ранее вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак предложил властям страны шантажировать Украину лишением возможности доставки военной помощи, чтобы получить разрешение Киева на эксгумацию останков жертв Волынской резни. Босак допустил использование шантажа в этом вопросе, подчеркнув, что международная политика по большей части состоит из него.

До этого в Польше отреагировали на упреки украинского президента Владимира Зеленского в нежелании передать Киеву обещанные истребители МиГ-29. Так, глава МИД страны Радослав Сикорский напомнил, что у Украины уже есть почти 300 польских танков и много тяжелой техники, включая самолеты. При этом, по его словам, Польша является прифронтовым государством и ей тоже может грозить опасность.