Дуда заявил, что Украина перестала считаться с Польшей

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Украина перестала считаться с Польшей. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда в эфире радиостанции RadioZet, передает телеканал "360".

Так польский лидер ответил на вопрос журналистов, перестал ли Киев учитывать мнение польских властей после отправки оружия для ВСУ.

"В каком-то смысле так и есть", – сказал Дуда, подчеркнув, что крупнейшие украинские "спонсоры" оказывают сильнейшее давление на Владимира Зеленского.

При этом президент Польши признал, что, несмотря на это, хотел бы наладить добрососедские отношение с Украиной.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польских граждан возмущают беженцы из Украины, которые отдыхают в пятизвездочных отелях и водят дорогие автомобили.

Министр отметил, что такая ситуация несправедлива по отношению к полякам, вносящим свой вклад в здравоохранение, льготы, образование, поставки оружия и другую помощь украинцам. Кроме того, глава ведомства напомнил, что правительство Польши готово организовать военное обучение украинцев, проживающих в стране, для дальнейшей отправки их на Украину в ряды ВСУ.