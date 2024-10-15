В Минобороны Польши высказали возмущение из-за вида украинцев за рулем дорогих автомобилей

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Польских граждан возмущают беженцы из Украины, которые отдыхают в пятизвездочных отелях и водят дорогие автомобили. Таким мнением поделился министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Interia, передает "Газета.ру".

Министр отметил, что такая ситуация несправедлива по отношению к полякам, вносящим свой вклад в здравоохранение, льготы, образование, поставки оружия и другую помощь украинцам. Кроме того, глава ведомства напомнил, что правительство Польши готово организовать военное обучение украинцев, проживающих в стране, для дальнейшей отправки их на Украину в ряды ВСУ.

Ранее Косиняк-Камыш заявил, что у Варшавы не получилось собрать украинский легион из-за отсутствия желающих служить. По его словам, предварительные оценки изначально показывали большое количество желающих, в связи с чем Польша считала возможным формирование украинского легиона, однако на практике ожидания не оправдались.

