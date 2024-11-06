В Польше предложили шантажировать Украину военной помощью

Фото: 123RF/fotoforce

Власти Польши должны шантажировать Украину лишением возможности доставки военной помощи, чтобы получить разрешение Киева на эксгумацию останков жертв Волынской резни. С таким заявлением выступил глава ультраправого объединения "Конфедерация" и вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак.

"Польша должна сказать украинцам, что если они хотят и далее использовать аэропорт в Ясенках, то они должны изменить свое решение, блокирующее эксгумацию польских жертв Волынской резни", – цитирует политика ТАСС.

Отмечается, что через указанный аэропорт проходит до 90% военных поставок для Украины.

Босак допустил использование шантажа в этом вопросе, подчеркнув, что международная политика по большей части состоит из него.

В Польше ранее отреагировали на упреки украинского президента Владимира Зеленского в нежелании передать Киеву обещанные истребители МиГ-29.

Так, глава МИД страны Радослав Сикорский напомнил, что у Украины уже есть почти 300 польских танков и много тяжелой техники, включая самолеты. При этом, по его словам, Польша является прифронтовым государством, и ей тоже может грозить опасность.