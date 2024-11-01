В Польше отреагировали на упреки Зеленского о непредоставлении военной помощи

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Главы МИД и Минобороны Польши Радослав Сикорский и Владислав Косиняк-Камыш отреагировали на упреки Владимира Зеленского в нежелании передать Киеву обещанные истребители МиГ-29, сообщает ТАСС.

Сикорский напомнил, что у Украины есть почти 300 польских танков и много тяжелой техники, включая самолеты. При этом, по его словам, Польша является прифронтовым государством, и ей тоже может грозить опасность.

В свою очередь, глава Минобороны Польши указал, что Варшава передала Киеву столько военной техники, сколько было возможно, при этом пределом для помощи является обороноспособность и безопасность страны. Отказ же Варшавы перехватывать ракеты он объяснил тем, что на это нет согласия НАТО.

"Решение сбивать ракеты всегда является ответом всего НАТО, а не одной страны. Сегодня такого решения со стороны Альянса нет", – добавил Косиняк-Камыш.

Накануне Зеленский упрекнул власти Польши в нежелании передавать Украине истребители МиГ-29, несмотря на договоренности. Кроме того, по его словам, у Варшавы нет желания перехватывать ракеты над украинской территорией.

Президент страны Анджей Дуда ранее заявил, что Украина перестала считаться с Польшей. Так польский лидер ответил на вопрос журналистов, перестал ли Киев учитывать мнение польских властей после отправки оружия.

При этом он признал, что, несмотря на это, хотел бы наладить добрососедские отношения с Украиной.

