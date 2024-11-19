Глава МИД Польши Сикорский пригрозил закрыть оставшиеся в стране консульства России

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Глава польского МИД Радослав Сикорский пригрозил закрыть оставшиеся в стране российские консульские представительства. Такое заявление он сделал после встречи министров иностранных дел европейских стран в формате "Веймарский треугольник плюс" в Варшаве.

Как сообщает агентство Reuters, такие меры могут быть приняты, если Россия якобы "продолжит организовывать акты саботажа в Европе".

Ранее Сикорский заявил о закрытии консульства России в Познани. Десять сотрудников, включая трех дипломатов, должны покинуть территорию Польши. Срок на закрытие установлен до полуночи 30 ноября.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала польскую сторону готовиться к ответу. По ее словам, Москва в очередной раз стала свидетелем проявления со стороны Варшавы русофобии, помноженной на "болезненную шпиономанию".