Песков: спецслужбы выполнили свою работу, выявив шпионов среди британских дипломатов

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Российские спецслужбы выполнили свою работу, выявив шпионов среди британских дипломатов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как указал официальный представитель Кремля, российские спецорганы делают все необходимое, выявляя агентов иностранных разведок, в том числе в дипломатическом корпусе. Таким образом обеспечивается безопасность страны, добавил он.

ФСБ ранее выявила незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием посольства в Москве. В результате дипломаты Алкеш Одедра и Майкл Скиннер, являющийся супругом первого секретаря политического отдела посольства Табасум Раши, были лишены аккредитации в России.

Оба указали ложные сведения о себе во время получения разрешения на въезд в государство. Кроме того, их заподозрили в проведении разведывательно-подрывной деятельности. Им предписано покинуть страну в течение двух недель.

Комментируя ситуацию, в российском МИД подчеркнули, что Москва не потерпит деятельность незаявленных сотрудников британских спецслужб в РФ. Бескомпромиссная линия в этом вопросе будет формулироваться в соответствии с интересами нацбезопасности.

Более того, Россия даст "зеркальный" ответ, если Британия пойдет на эскалацию после инцидента с дипломатами.