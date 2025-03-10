МИД РФ вызвал представителя посольства Великобритании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российский МИД вызвал в дипведомство представителя посольства Великобритании. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Причина связана с лишением аккредитации за признаки разведывательной деятельности, пояснили в министерстве.

Речь идет о секретарях посольства Британии в Москве Уилксе, Эдварде Прайоре и Алкеше Одедре, а также о Майкле Скиннере, являющемся супругом первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашид.

Прайор был лишен аккредитации в России в конце ноября 2024 года. Дипломат сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из страны в августе того же года.

Кроме того, он проводил разведывательно-подрывную работу, которая угрожала безопасности РФ, и указал ложные данные при въезде в Россию.

В свою очередь, Одедра и Скиннер потеряли свои аккредитации 10 марта 2025-го. Они также предоставили фейковые сведения о себе во время получения разрешения на въезд в Россию и были заподозрены в проведении разведывательно-подрывной деятельности. Обоим предписали покинуть страну в течение двух недель.