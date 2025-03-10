РФ предупредила Британию об ответе в случае эскалации после инцидента с дипломатами

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Россия даст "зеркальный" ответ, если Британия пойдет на эскалацию после инцидента с дипломатами. Об этом сообщает МИД РФ на сайте.

Вызванный ранее в российское дипведомство британский дипломат проинформирован об отзыве аккредитаций у второго секретаря британского посольства в Москве Алкеша Одедры и Майкла Скиннера, являющегося супругом первого секретаря политического отдела посольства Табасум Раши.

Решение принято в связи с нарушением законодательства, а также полученных сведений, указывающих на принадлежность дипломатов к спецслужбам Британии. В течение двух недель им необходимо покинуть территорию России.

В МИД уточнили, что Москва не потерпит деятельность незаявленных сотрудников британских спецслужб в РФ. Бескомпромиссная линия в этом вопросе будет формулироваться в соответствии с интересами нацбезопасности.

Кроме того, гражданам Великобритании российский МИД настоятельно рекомендовал при подаче заявок на получение визы сообщать о себе только достоверную информацию.

10 марта Одедра и Скиннер были лишены аккредитации в РФ. По данным ФСБ, дипломаты указали о себе ложные сведения во время получения разрешения на въезд в Россию. Также силовики выявили признаки проведения ими разведывательно-подрывной деятельности.

