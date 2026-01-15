Завотделением роддома в Новокузнецке не признал вину по делу о гибели младенцев

Фото: ТАСС/Ярослав Беляев

Исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных роддома в Новокузнецке Алексей Эмих не признал свою вину по делу о гибели младенцев в учреждении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя следствия.

"Допрошенный в качестве подозреваемого Эмих вину по имеющемуся в отношении него подозрению не признал", – заявил он в ходе судебного заседания.

Эмих и главврач городской клинической больницы № 1 Виталий Херасков были задержаны 14 января. В зависимости от роли каждого они подозреваются в халатности и причинении смерти по неосторожности.

Соответствующие уголовные дела возбудили после того, как в роддоме погибли девять новорожденных. По данным СМИ, дети могли скончаться от внутриутробной или неонатальной инфекции.

Кроме того, следователи начали проверку сообщений о ненадлежащем оказании медицинской помощи в этом роддоме, которые обнаружились в ходе мониторинга Сети. Случаи нарушений в лечении пациенток датировались 2018, 2021 и 2024 годами.

