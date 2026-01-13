Форма поиска по сайту

13 января, 13:18

Происшествия
"Известия": причиной гибели младенцев в роддоме Новокузнецка могла стать инфекция

Названа возможная причина смерти младенцев в роддоме Новокузнецка

Фото: телеграм-канал "Следком"

У всех младенцев, скончавшихся в роддоме Новокузнецка, диагностировали внутриутробную либо неонатальную инфекцию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

По его данным, именно эти инфекции дали осложнения. Пик гибели младенцев был зафиксирован 8 января, когда скончались сразу три ребенка. Источник добавил, что в последующие дни новорожденные "умирали ежедневно", а самому младшему из них было три дня.

О смерти младенцев в роддоме № 1 Новокузнецка стало известно 13 января. В период новогодних праздников в больнице скончались девять детей. Вместе с тем, по данным СМИ, госпитализация в акушерском стационаре была приостановлена из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией.

Смерть новорожденных подтвердил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

На время проведения проверки от должности временно отстранили главврача больницы Виталия Хераскова. По его словам, отделение работало хорошо, а в стационаре третьего уровня находились самые тяжелые роженицы. В 2025 году больница показала хорошие цифры по младенческой смертности.

Спикер Совфеда России Валентина Матвиенко назвала эту ситуацию трагедией для государства, которое "прилагает все возможные усилия для поддержки рождаемости, возводит в ранг высшей ценности материнство, отцовство, жизнь и здоровье каждого ребенка".

Четырех детей перевели в больницу из новокузнецкого роддома после гибели новорожденных

происшествиярегионы

