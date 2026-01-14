Минздрав Кузбасса обследовал медработников роддома в Новокузнецке, где умерли младенцы

Фото: ТАСС/Ярослав Беляев

Минздрав Кузбасса обследовал медработников перинатального центра Новокузнецкой городской клинической больницы № 1, где погибли 9 младенцев, но не выявил у них инфекционных заболеваний. Об этом говорится в пресс-релизе регионального ведомства.

Вместе с тем дети и женщины, которых выписали из роддома, находятся в удовлетворительном состоянии. Признаки инфекционных заболеваний у них также отсутствуют.

"Госпитализация в акушерский стационар <...> временно приостановлена – проводится его санитарная обработка, по завершении которой будет дана оценка его санитарно-эпидемиологическому состоянию", – говорится в сообщении.

В это же время служба родовспоможения и детства Кузбасса располагает всеми необходимыми ресурсами для оказания медпомощи матерям и новорожденным.

О гибели новорожденных в данном роддоме стало известно 13 января. По данным СМИ, дети могли скончаться от внутриутробной или неонатальной инфекции.

По факту случившегося возбуждены 2 уголовных дела. Главврач медучреждения, а также исполняющий обязанности завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей задержаны.

Кроме того, следователи начали проверку сообщений о ненадлежащем оказании медицинской помощи в этом же роддоме, которые обнаружились в ходе мониторинга Сети. Случаи нарушений в лечении пациенток датировались 2018, 2021 и 2024 годами.

