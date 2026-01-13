Форма поиска по сайту

13 января, 21:51

Происшествия

Пациентка новокузнецкого роддома № 1 рассказала, как врачи свернули шею ее ребенку

Фото: ТАСС/Ярослав Беляев

Одна из пациенток роддома № 1 в Новокузнецке, где за январские каникулы умерли 9 младенцев, рассказала, что во время родов врачи учреждения свернули шею ее ребенку. Отзыв женщины о работе медучреждения, опубликованный в одном из электронных справочников с картами, приводит РИА Новости.

Со слов пострадавшей, несмотря на рекомендации кардиолога сделать кесарево сечение, медперсонал решил провести естественные роды. Причем родовой деятельности не было, и врачи не оказали необходимой помощи, поскольку весь процесс проходил ночью. В результате у новорожденного развилась гипоксия.

"В выписке написали, что гипоксия уже была всегда всю беременность, такой бред, ребенок был абсолютно здоровым, на это есть подтверждающие УЗИ и скрининги. Нужно было делать ЭКС (экстренное кесарево сечение. – Прим. ред.), а они заставляли рожать. Ребенок попал в реанимацию (им спасибо, вытащили с того света), еще и шею свернули, потому что потуг не было, а его пытались из меня вытянуть. Я тоже чудом осталась живая", – поделилась женщина.

Пациентка также добавила, что роды проходили в январе 2023 года, однако она не стала подавать в суд на врачей, так как была занята восстановлением ребенка.

О ЧП в больнице № 1 Новокузнецка стало известно 13 января. По данным СМИ, у всех погибших младенцев были диагностированы внутриутробные или неонатальные инфекции.

В связи с произошедшим были возбуждены уголовные дела по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности. Главный врач больницы Виталий Херасков временно отстранен от своей должности.

Кроме того, губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил провести проверку всех родильных домов и перинатальных центров региона на их готовность к работе в сложных ситуациях. Роспотребнадзор, в свою очередь, направил в город группу специалистов центрального аппарата и экспертов из научно-исследовательских институтов для проведения эпидемиологического расследования и лабораторных анализов.

Позднее глава СК России Александр Бастрыкин принял решение передать дело в центральный аппарат ведомства.

происшествиярегионы

