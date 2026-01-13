Дело о смерти детей в роддоме Новокузнецка передано в центральный аппарат СК

Фото: ТАСС/Ярослав Беляев

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело по факту смерти младенцев в новокузнецком роддоме в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Вместе с тем глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Кузбассу Павлу Курочкину предоставить доклад о первоначальных результатах расследования. К разбирательству также привлекли опытных следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата СК.

Помимо этого, Бастрыкин потребовал дать правовую оценку информации, озвученной в СМИ и соцсетях, о ранее имевшихся случаях травмирования и смерти младенцев в указанном учреждении. Также правоохранителям предстоит оценить ненадлежащее оказание медпомощи, уточнили в пресс-службе.

В больнице № 1 Новокузнецка в январские праздники умерли девять новорожденных. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела.

Главврач медучреждения Виталий Херасков временно отстранен от должности. СМИ указывали, что дети могли скончаться от внутриутробной или неонатальной инфекции.

После случившегося губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил проверить все родильные дома и перинатальные центры региона на готовность к самым сложным случаям.

В свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала ситуацию в новокузнецком роддоме трагедией для государства.