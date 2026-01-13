Форма поиска по сайту

13 января, 14:31

Происшествия

Семьи пострадавших при трагедии в роддоме Новокузнецка получат психологическую и юрпомощь

Фото: телеграм-канал "Следком"

Семьи пострадавших после трагедии в роддоме Новокузнецка в Кемеровской области получат психологическую и юридическую помощь. Об этом заявила зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Елена Вторыгина.

"Мы берем на контроль вопрос оказания всесторонней помощи семьям пострадавших. Это и психологическая поддержка, и юридическое сопровождение, и решение возможных социальных вопросов", – приводит слова депутата ТАСС.

Парламентарий также подчеркнула, что основная работа в этом направлении должна быть оперативно организована правительством региона. Комитет со своей стороны обеспечит необходимое содействие.

В свою очередь, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что находится на связи с детским омбудсменом региона Валентиной Богатенко.

"Направили запросы в адрес министра здравоохранения Кузбасса и прокурора региона. <…> Сил близким! Приносим глубокие соболезнования", – написала Львова-Белова в своем телеграм-канале.

Она подчеркнула, что сейчас выясняется информация о состоянии здоровья рожениц и новорожденных. Львова-Белова также добавила, что готова оказать помощь в организации необходимой психологической помощи семьям.

О гибели девяти младенцев в роддоме № 1 Новокузнецка стало известно 13 января. По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности.

После произошедшего главврач больницы Виталий Херасков был временно отстранен от должности. Позже он объяснил, что отделение работало хорошо, а в 2025 году больница показала хорошие цифры по младенческой смертности.

При этом СМИ писали, что у скончавшихся в роддоме детей диагностировали внутриутробную либо неонатальную инфекцию. Это могло стать причиной случившегося.

Спикер Совфеда России Валентина Матвиенко назвала произошедшее не только невосполнимой утратой для семей, но и трагедией для государства, которое прилагает все возможные усилия для поддержки рождаемости.

Комиссия из Москвы проведет проверку в Новокузнецке после гибели младенцев в роддоме

