05 марта, 11:20

Мальчик в Приморском крае оказался в реанимации, случайно выпив средство для труб

Мальчик в Приморском крае оказался в реанимации после того, как случайно выбил средство для очистки труб, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Девятилетний ребенок по ошибке выпил щелочной раствор, который находился в бутылке из-под газированного напитка. Скорую помощь вызвала бабушка мальчика – бригада оказала ему первую помощь и доставила в реанимацию.

Состояние пациента оценивалось как тяжелое, были диагностированы химический ожог слизистой ротоглотки и пищевода, интоксикация и выраженный болевой синдром.

За жизнь мальчика 11 дней боролись реаниматологи и педиатры детского стационара Находкинской городской больницы. В ведомстве отметили, что ребенка удалось спасти благодаря быстрым действиям взрослых и профессиональной помощи врачей. Сейчас пациент выписан домой под наблюдение врачей поликлиники.

Медики напомнили, что к летальным и необратимым последствиям может привести даже небольшой глоток щелочи. Смерть может наступить в первые часы и сутки из-за ожогового шока, а позднее – из-за пневмонии, массивных кровотечений и других осложнений.

Кроме того, рубцовые деформации пищевода и желудка могут стать причиной инвалидности. Бытовую химию нельзя хранить в бутылках из-под напитков, ее необходимо держать в плотно закрытых и подписанных емкостях, в местах, которые будут недоступны для детей.

Ранее подмосковные врачи помогли 4-летней девочке, которая проглотила магнитные шарики. В ее тонком кишечнике специалисты обнаружили 30 шариков диаметром по 10 миллиметров. В ходе лапароскопической операции хирурги достали детали конструктора через небольшие проколы.

