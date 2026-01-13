Форма поиска по сайту

13 января, 17:55

Происшествия
РИА Новости: женщина в роддоме Новокузнецка потеряла ребенка после пятой попытки ЭКО

Женщина в роддоме Новокузнецка потеряла ребенка после пятой попытки ЭКО – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Пятая попытка ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение. – Прим. ред.) была у одной из женщин, потерявших ребенка в роддоме в Новокузнецке Кемеровской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В больнице № 1 Новокузнецка в новогодние праздники умерли девять младенцев. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности.

Сами роженицы рассказали о грубом обращении врачей в больнице. Например, одной из женщин, у которой во время родов в прошлом году умер ребенок, сказали, что она "не так сильно хотела" его.

После произошедшего главврач медучреждения Виталий Херасков был временно отстранен от должности. По данным СМИ, новорожденные могли скончаться от внутриутробной или неонатальной инфекции.

Семьи пострадавших получат психологическую и юридическую помощь. Основная работа должна быть оперативно организована региональным правительством, подчеркнула депутат Госдумы Елена Вторыгина.

Кроме того, все родильные дома и перинатальные центры Кузбасса проверят на готовность к самым сложным случаям после ситуации со смертью младенцев.

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию роддоме Новокузнецка

происшествиярегионы

