SHOT: пациенткам роддома в Новокузнецке давили на живот для ускорения родов

Девять новорожденных скончались в акушерском стационаре № 1 Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова за январские каникулы 2026 года, сообщили в Следственном комитете. При этом ранее пациентки неоднократно жаловались на плохие условия в учреждении и грубое отношение сотрудников. Подробнее – в нашем материале.

"Все пациенты недоношенные"

О гибели девяти новорожденных в акушерском стационаре Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова стало известно 13 января. Следственный комитет возбудил уголовные дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ).





из сообщения СК РФ На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления, изымается медицинская документация, назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будет установлена точная причина смерти новорожденных. Кроме того, допрашиваются должностные лица медицинского учреждения, действиям (или бездействию) которых будет дана надлежащая правовая оценка.

В самой больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов "в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией". В то же время, по данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение внутриутробной или развивающейся в первые недели жизни неонатальной инфекцией.

Кроме сотрудников СК, роддом проверяют представители прокуратуры и Роспотребнадзора. Также министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко направил в регион группу специалистов во главе с руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой. В ситуации разбирается и уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова. Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Елена , в свою очередь, сообщила, что семьям погибших детей окажут психологическую и юридическую поддержку.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк принял решение временно отстранить главврача больницы Виталия Хераскова от должности. Последний отметил, что сложившаяся ситуация является для учреждения нехарактерной, а в 2025 году оно показало "хорошие цифры по младенческой смертности".

"Пока исключены особо опасные инфекции. <…> Все пациенты недоношенные, с тяжелой врожденной патологией. Проверка все установит, но мы пока не видим какой-то общей причины. Не прослеживается причинно-следственная связь с какими-то конкретными работниками. У нас нет оснований подозревать опасность для горожан", – сказал Херасков.

Также в Минздраве региона рассказали, что с 1 декабря 2025-го по 11 января 2026-го в роддоме приняли 234 родов, 17 детей были в крайне тяжелом состоянии. Всем младенцам была оказана помощь, однако девять из них не выжили, еще четверых наблюдают в отделении интенсивной терапии, еще четверых перевели на лечение в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени профессора Ю. Е. Малаховского.

Там же подчеркнули, что после выписки всех пациенток и детей в роддоме проведут плановую профилактическую обработку. На время карантина беременных будут отправлять в родильный дом № 2, добавили в министерстве.

Кроме того, власти региона объявили о проверке всех роддомов Кузбасса на готовность к самым сложным случаям.

"Обвинили, что рожать не умею"

Мама одного из погибших в январские праздники детей Арина, рассказала телеграм-каналу Baza, что весь персонал роддома якобы "кашлял и чихал". Однако, по ее словам, сотрудники все равно ходили по учреждению без масок и перчаток.

По словам Арины, ребенок родился недоношенным и у него скакало давление, из-за чего его отправили в реанимацию. Там он скончался: врач сказал девушке, что причиной смерти стала остановка сердца, однако затем вскрытие показало инфекцию.

Отец одного из погибший детей сказал журналистам издания, что сотрудники роддома скрывали информацию о здоровье новорожденных.





отец одного из погибших младенцев Утром сказали – ребенок здоров, вечером – мертв.

По словам мужчины, в больнице отказались отвечать на его вопросы о причинах смерти. Также он утверждает, что персонал удивился его приезду за телом новорожденного в новогодние праздники.

При этом нарекания к работе больницы возникали и ранее. Согласно данным системы "Контур фокус", в 2024 году проверяющие органы вынесли руководству 156 предостережений, в 2025-м – 13. Кроме того, в сентябре 2025-го СК возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью матери (ст. 118 УК РФ). Тогда в местных СМИ и соцсетях появилась история жительницы Новокузнецка, ребенку которой во время родов оторвали руку, после чего он скончался. На тот момент девушка находилась на 22-й неделе беременности.

Как рассказала сестра пострадавшей, погибшую девочку положили матери на грудь. Также родственница утверждала, что во время родов пострадавшей хамили и угрожали сделать еще больнее.

"Врачи отказались остановить роды, хотя это можно было сделать. На момент родов ребенок был живым, но они просто вырвали ребенка из моей сестры", – рассказала родственница пострадавшей.

В свою очередь, телеграм-канал SHOT утверждает, что сотрудники давили пациенткам на живот, чтобы ускорить роды. Этот прием запрещен в РФ, так как высок риск смерти ребенка и повреждения внутренних органов женщины. Кроме того, роженицам якобы велели "заткнуться" и называли "жирными".

"Отношение желает лучшего, сломали ключицу малышу, выявили только на третий день, обвинив меня, что рожать не умею", "Отношение скотское. Не как к человеку, а как к объекту, который нужно родоразрешить"; "Мерзкие "родилки" (врачи и акушерки), которые настолько обозлились и обабились, что ходят на работе в дачных халатах с голыми руками и в платьях, еле прикрывающих ваши телеса", – привел канал отзывы рожениц.

Одна из пациенток учреждения Маргарита рассказала изданию "Осторожно, новости", что во время ее родов врачи спали и долго не оказывали помощь, а затем дали документы на отказ от ребенка. По словам женщины, заведующая назвала новорожденного уродом.





Маргарита бывшая пациентка роддома № 1 города Новокузнецка Ребенок из-за задержки врачей нахлебался воды – органическое поражение головного мозга. Нет одного глаза, он не видит. Неоднократно слышала о том, что это первый роддом по смертности. Все девочки лежали и молились, чтобы не родить в конкретную смену: там кесарили абсолютно всех.

Маргарита утверждает, что среди пациенток ходили слухи, будто бы персонал получает доплату за кесарево. Другая местная жительница Кристина также назвала это учреждение "адским местом", сообщает "Газета.ру". Причем плохое отношение к пациенткам, по ее словам, было там еще более 20 лет назад.

"Лежала там в 2005 году, привезли с преждевременными экстренными родами. Отношение хамское, прокесарили только после того, как муж привез деньги, чуть не угробили меня и ребенка, сын потом долго лежал под кислородом. Нас под шумок выписали быстренько, шов загноился. Потом уже в больнице заново вскрывали, чистили", – вспоминает Кристина.

В то же время местная жительница Татьяна, которая попала в этот роддом весной 2024 года, рассказала о хорошем отношении к пациенткам.

"Врачи молодцы, вовремя заметили мои плохие анализы и сделали мне КС (кесарево сечение. – Прим. ред.), тем самым спасли моего ребенка от тяжелых последствий. И после родов наблюдали нас, не хотели выписывать, чтобы убедиться, что все с ребенком хорошо", – отметила женщина в беседе с изданием "Подъем".

Она добавила, что палаты в момент ее пребывания были переполнены, но при этом всем уделяли время.

