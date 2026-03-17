17 марта, 16:24

В Китае робот-гуманоид научился играть в теннис

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

В Китае робототехническая компания Galbot научила робота-гуманоида играть в большой теннис. Игру между человеком и андроидом показало Центральное телевидение Китая.

Робот держал ракетку в руках и перемещался по теннисному корту, распознавая летящий мяч, который ему удавалось отбивать разной техникой – форхендом и бэкхендом.

Отмечается, что в Китае активно обучают человекоподобных роботов разным движениям и свободному перемещению в пространстве. Многие из них уже умеют танцевать, бегать, делать акробатические трюки и показывать навыки боевых искусств. Только в прошлом году 140 китайских компаний представили более 330 моделей андроидов.

Ранее китайский робот-гуманоид Bolt установил мировой рекорд по бегу, разогнавшись до 10 метров в секунду на беговой дорожке. В целях безопасности его зафиксировали на специальной раме с помощью страховочных тросов. Разработала робота шанхайская компания MirrorMe Technology и чжэцзянский производитель Kaierda Robot.

