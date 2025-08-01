Гуманоидный робот впервые поступил в аспирантуру в Китае

Фото: scmp.com

Гуманоидный робот Xueba 01 впервые поступил в аспирантуру в Китае. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на издание SCMP.

Xueba 01 будет четыре года изучать драматическое и киноискусство в Шанхайской театральной академии, основное внимание уделяя традиционной китайской опере. Робот официально принят в аспирантуру и уже получил личный студенческий билет. Его наставником стала известный шанхайский художник и профессор Ян Цинцин.

"Профессор Ян сказала, что, если я не получу высшее образование, меня передадут в дар музею. Это тоже звучит довольно круто. По крайней мере, я стану частью истории искусств!" – приводит издание слова Xueba 01.

Имя робота Xueba 01 выбрано благодаря сленговому термину "сюэба", что означает "отличник".

При росте 1,75 метра его вес составляет всего 30 килограммов. Отмечается, что у робота силиконовое лицо с антропоморфными чертами взрослого мужчины с характерной мимикой. Он носит очки, рубашку и брюки.

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