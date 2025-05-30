Робот-бариста начал работу на станции "Курская" столичного метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В аванзале станции "Курская" столичного метро установили аппарат, в котором для пассажиров делает кофе робот-бариста. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В настоящее время в метрополитене для удобства москвичей и туристов установлено порядка 1,5 тысячи вендинговых аппаратов, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"А на станции "Курская" появился второй в столичном метрополитене робот-бариста, который делает кофе для пассажиров. Он работает каждый день без перерыва", – добавил вице-мэр.

Робот способен делать различные кофейные напитки: от эспрессо до латте. Пассажиры могут выбрать для себя удобный размер стакана, а также по желанию добавить ванильный или карамельный сироп. В будущем ассортимент будет расширяться.

"Сегодня (30 мая 2025 года. – Прим. ред.) весь день для горожан напитки будут бесплатными", – уточнили в пресс-службе.

Робота-бариста создал участник Московского инновационного кластера в рамках программы развития, которая проводилась в прошлом году. Шестиосевая конструкция со встроенными моторами обеспечивает устройству хорошую подвижность, как у человеческой руки. Похожий робот расположен на станции "Нижегородская" в вендинговой галерее метро.

Ранее в Москве выпустили карту "Тройка" на тему технологий. Она создана совместно с департаментом предпринимательства и инновационного развития. Выпуск "Тройки" приурочили к акции "День без турникетов", которую проводит АНО "Развитие человеческого капитала", и посвятили городским программам в сфере науки, технологий и развития.

